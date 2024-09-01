Аномальная жара и климатические изменения в Украине: что ждет урожай в 2040 году

В последнее время в мире наблюдается резкое повышение температуры воздуха, и Украина также не остается в стороне от этих изменений.

Светлана Краковская, руководитель лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, отметила, что украинцы долго не ощущали климатических изменений, пишет Экономическая правда.

Украина имеет достаточно благоприятные климатические условия, и именно поэтому мы были одними из последних в Европе, которые ощутили на себе влияние изменения климата, что привело к определенному опозданию в нашей адаптации, – подчеркнула она.

Кроме рекордных температур, которые все чаще фиксируют в разных регионах Украины, возросла частота бурь, смерчей, наводнений и засух, что наносит значительный ущерб экономике страны. К сожалению, эти природные явления в будущем будут только усиливаться.

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Прогнозируется, что к 2040 году среднегодовая температура в Украине вырастет на 1 градус, а к концу века – на 2-4 градуса в зависимости от объемов выбросов парниковых газов. Это значит, что лето будет еще жарче.

Однако повышение среднегодовой температуры повлияет не только на летнюю жару, но и на зиму. Количество морозных дней уменьшится, а минимальные температуры будут выше, чем сейчас. Зимой количество осадков значительно снизится.

К 2040 году в Николаевской области снега будет выпадать на 3,4-12,9 мм меньше, в западных областях - на 7,8-45,2 мм, а к концу века на Западе Украины количество снега уменьшится на 20 см.

Для Украины глобальное потепление будет иметь противоречивые последствия. С одной стороны, более теплый климат может повысить плодородие земель. Вегетационный период (с температурами +5 градусов и выше) до 2040 года продлится на 10-12 дней, а к концу века – на три месяца. Это создаст возможность собирать несколько урожаев за сезон.

Не считая того, засухи и аномальная жара могут значительно усложнить ведение сельского хозяйства. Эти факторы могут вынудить агрокомпании сокращать свою деятельность в определенных регионах.

Раньше мы рассказывали, почему Украина "нагревается" быстрее других регионов мира и чем это чревато.

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