Аномальная жара или стихийные бедствия: климатолог озвучила тревожные прогнозы для Украины на лето

В Украине уже сейчас наблюдаются факторы, способные привести к повышенному риску пожаров в весенне-летний период. Эксперт отметила, что делать точные прогнозы относительно температурных показателей лета 2025 года пока сложно, поэтому неизвестно, будет ли оно жарче прошлогоднего.

Об этом в интервью "Главкому" сообщила Вера Балабух – кандидат географических наук и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины. По ее словам, в то же время риск пожаров может возрасти, поскольку уже сейчас наблюдаются соответствующие предпосылки.

"Насчет того, насколько жарким будет лето, говорить пока рано. Однако уровень пожарной опасности действительно может вырасти как весной, так и летом, ведь уже есть определенные факторы, которые этому способствуют", – подчеркнула Балабух.

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Она отметила, что некоторые водоемы Украины постепенно пересыхают – страна теряет малые реки, а большие страдают от нехватки воды. К этому добавляется исчезновение болот, ранее служивших естественным источником питания для рек. Ситуацию усугубляет и отсутствие снежного покрова, который обеспечивал наполнение водоемов.

Эти факторы приводят к гидрологической засухе: снижается уровень подземных вод, а колодцы пересыхают. Причем эта проблема затрагивает не только южные области, но и северные, в частности Полесье, ранее отмечавшееся избытком влаги.

"Уровень подземных вод падает, вода в колодцах исчезает. И это уже касается не только юга страны, но и северных регионов, даже Полесья, еще недавно обладавшего чрезмерной влажностью", – обьяснила ученая.

Она отмечает, что на юге Украины, в частности, в Николаевской и Херсонской областях, наблюдаются трудности не только с доступностью питьевой воды, но и ее качеством. Обеспечение водными ресурсами становится критически важным вопросом, требующим государственного внимания.

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Балабух даже предполагает, что в будущем конфликты могут возникать не из-за нефти или газа, а именно из-за воды.

"Вполне возможно, что так и произойдет. Обратите внимание, насколько сложна ситуация с питьевой водой на юге Украины – в той же Николаевской или Херсонской области. Там проблемы не только с наличием воды, но и ее качеством", – отмечает ученая.

Ее также спросили, возможно ли возникновение в Украине климатических беженцев – людей, которые из-за изменения климата вынуждены покидать свои дома. Вера Балабух объяснила, что обычно это малоимущие категории населения, которые мигрируют в пределах своей страны, например в Африке, переселяясь в менее засушливые районы, а затем возвращаются обратно. Подобный процесс наблюдался и в случае массово прибывших в Европу сирийских беженцев, и в теории такое может произойти и в Украине.

В то же время, благоприятный климат и природные ресурсы делают нашу страну перспективным местом для жизни, особенно в условиях глобальных климатических изменений. Украина имеет все предпосылки стать важным центром продовольственного производства в мире, при условии, что война не помешает этому развитию.

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