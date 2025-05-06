Аренда квартир в Киеве существенно подешевела: сколько стоит снимать жилье

В течение последних шести месяцев арендные цены на квартиры в Киеве заметно уменьшились. Средняя стоимость жилья упала более чем на 3 500 гривен, что составляет 14,63% – с 24 014 грн до 20 500 грн. Эти данные охватывают общий рынок, без учета количества комнат.

Согласно данным M2bomber, в течение года арендная плата за жилье в Киеве выросла более чем на 4 500 гривен, что составляет прирост в 28,4%. Кроме того, за последний месяц зафиксировано также повышение цен – примерно на 1 400 грн, или 7,2%. Это может свидетельствовать о появлении нового тренда на рынке недвижимости.

Какая актуальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве

По информации аналитиков, самая распространенная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 800 грн. Именно такая стоимость фигурирует в 13,6% всех объявлений.

Цены на аренду 2-комнатных квартир

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 грн. Доля объявлений с такой стоимостью составляет 9%.

Стоимость аренды 3-комнатных квартир

В Киеве трехкомнатные квартиры чаще всего предлагаются в аренду по цене 30 600 грн. Объявления с такой стоимостью составляют 10,5% от общего количества.

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В каком районе столицы самые дешевые цены на аренду

По информации аналитиков, средняя стоимость аренды квартир в разных районах Киева колеблется от 11 000 до 35 000 грн. Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом составляет 24 000 грн – это цена полноценной квартиры в одном из дорогих районов города.

Самые низкие арендные ставки наблюдаются в Деснянском районе – примерно 11 000 грн. Кроме того:

в Днепровском – 14 000 грн;

Дарницкому – 16 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Шевченковский район возглавляет рейтинг по стоимости аренды – средняя цена составляет 34 228 грн. Также стоит отметить:

Печерском – 27 500 грн;

Соломенскому – 25 000 грн.

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