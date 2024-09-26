Аренда жилья в Киеве бьет рекорды: сколько денег теперь нужно выложить украинцам

За последние шесть месяцев арендная плата за квартиры в Киеве значительно выросла. Увеличение составило около 7600 грн - от средних 15910 грн до 23500 грн, что соответствует росту на 47,71% (это касается стоимости всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц аренда в столице подорожала незначительно – примерно на 200 грн., что составляет 0,83%.

За год рост арендной платы превысил 6000 грн, что составляет 34,76%.

Цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве

По статистике аналитиков наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 15 200 грн, что составляет 16,4% всех предложений. Другие часто встречающиеся цены:

20 000 грн – 10,4%;

12 800 грн – 7,5%.

Цены на аренду 2-комнатных квартир

Самая распространенная стоимость аренды 2-х комнатных квартир в столице составляет 20 400 грн, что представлено в 11,6% объявлений. Также популярны варианты:

18 000 грн – 9,3%;

28 800 грн – 9,3%.

Цены на аренду 3-комнатных квартир

Самая распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве составляет 46 000 грн, что составляет 8% от общего количества объявлений.

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Где аренда квартир самая доступная

По аналитическим данным, аренда квартир в разных районах Киева варьируется от 12 500 до 29 466 грн. Разница между самым дорогим и дешевым вариантами составляет 16 966 грн, что практически соответствует стоимости аренды квартиры в одном из более дорогих районов.

Самые низкие цены на жилье зафиксированы в следующих районах:

Деснянский – 12 500 грн;

Святошинский – 14 000 грн;

Оболонский – 17 000 грн;

Дарницкий – 18 000 грн.

Где аренда самая дорогая

Высокая стоимость аренды в Киеве наблюдается в Печерском районе, где средняя цена составляет 29 466 грн. Кроме того, высокие цены зафиксированы в следующих районах:

Подольский – 28 000 грн;

Днепровский – 27 971 грн;

Шевченковский – 27500 грн;

Голосеевский – 26 966 грн;

Соломенский – 23 000 грн.

Ранее мы говорили, что в Украине существенно изменятся цены на квартиры до конца года.

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