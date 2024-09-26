Аренда жилья в Киеве бьет рекорды: сколько денег теперь нужно выложить украинцам
За последние шесть месяцев арендная плата за квартиры в Киеве значительно выросла. Увеличение составило около 7600 грн - от средних 15910 грн до 23500 грн, что соответствует росту на 47,71% (это касается стоимости всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц аренда в столице подорожала незначительно – примерно на 200 грн., что составляет 0,83%.
За год рост арендной платы превысил 6000 грн, что составляет 34,76%.
Цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве
По статистике аналитиков наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 15 200 грн, что составляет 16,4% всех предложений. Другие часто встречающиеся цены:
- 20 000 грн – 10,4%;
- 12 800 грн – 7,5%.
Цены на аренду 2-комнатных квартир
Самая распространенная стоимость аренды 2-х комнатных квартир в столице составляет 20 400 грн, что представлено в 11,6% объявлений. Также популярны варианты:
- 18 000 грн – 9,3%;
- 28 800 грн – 9,3%.
Цены на аренду 3-комнатных квартир
Самая распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве составляет 46 000 грн, что составляет 8% от общего количества объявлений.
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Где аренда квартир самая доступная
По аналитическим данным, аренда квартир в разных районах Киева варьируется от 12 500 до 29 466 грн. Разница между самым дорогим и дешевым вариантами составляет 16 966 грн, что практически соответствует стоимости аренды квартиры в одном из более дорогих районов.
Самые низкие цены на жилье зафиксированы в следующих районах:
- Деснянский – 12 500 грн;
- Святошинский – 14 000 грн;
- Оболонский – 17 000 грн;
- Дарницкий – 18 000 грн.
Где аренда самая дорогая
Высокая стоимость аренды в Киеве наблюдается в Печерском районе, где средняя цена составляет 29 466 грн. Кроме того, высокие цены зафиксированы в следующих районах:
- Подольский – 28 000 грн;
- Днепровский – 27 971 грн;
- Шевченковский – 27500 грн;
- Голосеевский – 26 966 грн;
- Соломенский – 23 000 грн.
Ранее мы говорили, что в Украине существенно изменятся цены на квартиры до конца года.
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