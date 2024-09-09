Аренда жилья в Украине бьет рекорды: как изменилась ситуация в разных городах

В августе 2024 г. ситуация на рынке аренды жилья в Киеве изменилась. Теперь в среднем квартира сдается через 5 дней после публикации объявления, тогда как в июле этот показатель составлял 6 дней, а в январе 2024 года – 11 дней.

Для сравнения, в августе 2023 жилье в столице казалось за 7 дней, о чем свидетельствует исследование ЛУН Статистика, пишет NV.ua.

Как говорится в отчете, это свидетельствует о значительном спросе на рынке. Август и сентябрь традиционно считаются пиковым периодом с начала учебного года, а в этом году ситуацию усиливает возвращение обучения в школах и университетах в офлайн-формат.

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Цены на аренду жилья пока не выросли стремительно, как это часто бывает, но постепенно продолжают повышаться. По оценкам экспертов ЛУН, на рынок аренды в Украине влияют последствия войны: обстрелы ракетами и отключение электроэнергии, которые наблюдались этим летом.

О растущем спросе также свидетельствуют данные Google Trends, показывающие, что в Киеве, Львове и Одессе в последнее время чаще искали арендуемое жилье.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в августе по объявлениям составила 15 000 грн, но фактически их сдают за 13 000 грн. Двухкомнатные квартиры в объявлениях оцениваются в 19 900 грн., тогда как реальная аренда – примерно 17 000 грн.

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Во Львове цены на аренду выше, чем в столице, однако процесс сдачи квартир занимает больше времени – в среднем около 15 дней. Эта тенденция почти не изменилась за последние полгода, хотя в январе 2024 на сдачу квартиры тратили примерно 21 день.

Тем не менее, арендные цены во Львове остаются стабильными и не показывают роста. Более длительное время, в течение которого квартиры остаются на рынке, может свидетельствовать о том, что арендаторы не готовы платить больше.

В августе средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях составила 16 000 грн., но фактически их сдавали за 14 000 грн. Для двухкомнатных квартир цена в объявлениях была 19 000 грн., а фактическая аренда – 18 000 грн.

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В Одессе квартиры сдаются быстрее, чем во Львове – в среднем за 9 дней, что почти вдвое быстрее по сравнению с июлем, когда на аренду уходило 16 дней.

Цены на однокомнатные квартиры в Одессе относительно низкие: средняя цена в объявлениях – 7 000 грн., а фактическая аренда – около 6 500 грн. Для двухкомнатных квартир цена в объявлениях составляет 8 000 грн., тогда как реально они сдаются за 7 250 грн. Важно учитывать, что разница между объявленной стоимостью и фактической ценой свидетельствует о том, что более дешевые квартиры быстро исчезают с рынка, поэтому при выборе жилья нужно учитывать оба показателя.

Раньше мы рассказывали, какая ситуация с арендой однокомнатных квартир по всей Украине.

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