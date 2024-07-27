Археологи нашли 'рідкий' или 'рідкісний' предмет: Авраменко назвал правильный вариант

Многие из нас хотя бы раз в жизни ошибались, употребляя слова "рідкий" и "рідкісний". Они ведь звучат очень похоже, но имеют совершенно разные значения.

Чтобы избежать таких ошибок, украинский языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно использовать эти слова.

"Рідкий" мы используем, когда описываем консистенцию вещества. Например, "жидкий мед", "жидкое тесто". Это слово указывает на то, что вещество негустое, легко течет.

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А вот "рідкісний" – это совсем другое понятие. Это слово используется для описания того, что происходит нечасто, является уникальным. Например, "рідкісна рослина", "рідкісна монета".

Как запомнить:

Рідкий – это жидкости и их густота.

Рідкісний – это о частоте появления чего-либо.

Как отметил Александр Авраменко: "Запомните: редким может быть борщ, редкой может быть каша. А редкостным - только то, что случается нечасто".

Итак, в следующий раз, когда вы захотите описать что-то, вспомните это простое отличие и используйте правильное слово. Ведь грамотная речь – это признак просвещенного человека.

Что касается русского языка, прилагательные "редкий" и "редкостный" — это синонимы, означающие что-то необычное, не часто или в малом количестве встречающееся, исключительное, выдающееся.

Поэтому правильно говорить "редкое" или "редкостное явление", или "редкий" или "редкостный специалист".

Интересно, что у слова "редкий" есть и другие значения, например "не частый", "не густой". То есть во фразе "родился с редкими волосами" слово "редкие" означает не густые волосы. А если употребить слово "редкостные", то это будет означать нечто исключительное.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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