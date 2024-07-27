Археологи знайшли 'рідкий' чи 'рідкісний' предмет: Авраменко назвав правильний варіант

Багато з нас хоча б раз у житті помилялися, вживаючи слова "рідкий" і "рідкісний". Адже вони звучать дуже схоже, але мають зовсім різні значення.

Щоб уникнути таких помилок, український мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно використовувати ці слова.

"Рідкий" ми використовуємо, коли описуємо консистенцію речовини. Наприклад, "рідкий мед", "рідке тісто". Це слово вказує на те, що речовина негуста, легко тече.

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А ось "рідкісний" – це зовсім інше поняття. Це слово використовується для опису того, що трапляється нечасто, є унікальним. Наприклад, "рідкісна рослина", "рідкісна монета".

Як запам'ятати:

Рідкий – це про рідини та їхню густоту.

Рідкісний – це про частоту появи чогось.

Як зазначив Олександр Авраменко: "Запам'ятайте: рідким може бути борщ, рідкою може бути каша. А рідкісним – лише те, що трапляється нечасто".

Отже, наступного разу, коли ви захочете описати щось, згадайте про цю просту відмінність і використовуйте правильне слово. Адже грамотна мова – це ознака освіченої людини.

Що стосується російської мови, прикметники "редкий" та "редкостный" — це синоніми, що означають щось незвичайне, що не часто або в малій кількості зустрічається, або виняткове, чи видатне.

Тому правильно казати "редкое" або "редкостное явление", чи "редкий" або "редкостный специалист".

Цікаво, що у слова "редкий" є й інші значення, наприклад "не частый", "не густой". Тобто у фразі "родился с редкими волосами" слово "редкие" означає не густе волосся. А якщо вжити слово "редкостные", то це буде означати щось виняткове.

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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