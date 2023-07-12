Археологи нашли в Израиле гробницу в возрасте 2000 года: считается местом захоронения 'акушерки Христа'

Так называемую гробницу Соломии, которая находится в 50 километрах от Иерусалима, нашли еще 40 лет назад. Специалисты Израильского управления гробницы Соломии закончили ее исследовать недавно, хотя раскопки начались еще в 1984 году.

Об этом пишет FriendSofia.

Более двух тысяч лет назад эта пещера была гробницой богатой еврейской семьи. Она состоит из отдельных камер, в стенах которых вырублены погребальные ниши. Вероятно, место захоронения грабили еще в древности, ведь видны следы мародерства: оссуарии (каменные ящики) разбиты, а скелеты сброшены со своих мест.

По мнению археологов, гробница принадлежала семье, имевшей высокий статус в период Второго Храма (516-70 годы до нашей эры). Но позже ученые обнаружили, кроме древнееврейских захоронений, следы присутствия людей ранневизантийского периода — примерно V век и позже.

В то время пещеру стали посещать христианские паломники: там были найдены сотни глиняных масличных ламп, связывающих с паломниками.

Также стены пещеры покрыты надписями, которые оставили верующие. Благодаря ним можно понять, что пещеру посетили люди из Византии, Сирии, Каппадокии.

Судя по надписям, паломники считали эту пещеру местом захоронения Соломии — повитухи, которая была при рождении Христа. Сейчас об этой женщине почти ничего не известно западным христианам, но она была уважаема ранними христианами и изображена как повитуха Иисуса на многих православных иконах.

Проблема в том, что о повитухе Соломии рассказывается в Евангелии от Иакова, апокрифе, подлинность которого вызывает сомнения.

Там было сказано, что Соломия была помощницей другой повитухи, приглашенной для принятия родов у Марии. Но когда она узнала, что будет рожать девственница, усомнилась, за что поплатилась — ее рука высохла. Поэтому приматы родов приходилось Соломии, которая не сомневалась в целомудрии матери Христа. Однако, рука старшей повитухи исцелилась после того, как она коснулась колыбели новорожденного ребенка.

Читайте также: Археологи обнаружили в Англии 25 странных ям каменного века (фото)

"Соломия – очень загадочная фигура, – говорится в заявлении исследователей. - Культ Соломии бесспорно христианский, он относится к более широкому явлению, когда ранние христианские паломники сталкивались с иудейскими местами и освящали их на свой манер".

То есть христиане вписывали древние иудейские гробницы в свою религию, а чтобы сделать эти места популярными – объявляли, что там похоронен святой или герой апокрифа.

Археологи полагают, что имя "Соломия" могло быть высечено на одном из оссуариев. Его мог увидеть христиан, читавший Евангелие от Иакова и сообщить, что нашел могилу повитухи, державшей в руках младенца Христа. Этой информации было достаточно, чтобы в пещеру начали наведываться паломники.

Напомним, в Британии откопали гигантские каменные топоры, которым 300 тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !