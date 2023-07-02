Археологи нашли в Турции развалины купольной печи в возрасте 3700 лет: имеет связь с легендарной Троей

Археологи, работающие на археологических раскопках в древнем городе Троя в Турции, обнаружили остатки купольной печи возрастом примерно 3700 лет. Эта новая находка подтверждает связь этого легендарного города с анатолийской культурой, утверждают ученые.

Об этом пишет Daily Sabah.

Город Троя располагался на месте современной деревни Тевфики в центре северо-западной провинции Чанаккале. Историки оценивают возраст древнего города примерно в 5500 лет.

Многие годы исследователи спорят о подлинном происхождении троянцев. Сейчас они склоняются к теории, что Трою основали представители анатолийской культуры в бронзовом веке. По словам профессора Рустема Аслана, руководителя раскопок, найденная купольная печь подтверждает эту теорию.

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Археологи планируют провести дальнейшие раскопки на месте находки. Старейшие купольные печи, обнаруженные в Трое, датируются около 2000 лет до н.э., или примерно на 300 лет раньше, чем последнее открытие ученых.

В ходе раскопок ученые установили, что Троя была разрушена и восстановлена многократно в течение своей истории. Город переживал пожары, войны и землетрясения. За последние 150 лет археологи обнаружили в общей сложности 11 слоев поселений, пронумерованных от Трои I до Трои XI в зависимости от очередности их открытия.

Напомним, ученые пришли к выводу, что предки человека жили на Земле вместе с динозаврами.

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