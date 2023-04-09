Археологи обнаружили изысканные христианские фрески на севере Судана (фото)

Команда археологов обнаружила коллекцию изысканных христианских фресок во время раскопок в Старой Донголе на севере Судана. Город был столицей нубийского королевства Макурия, расположенного на восточном берегу реки Нил.

Раскопки обнаружили подземную камеру и комплекс сводчатых и куполообразных помещений, построенных из глиняного кирпича. Находки датируются 16-19 веками нашей эры в период султаната Фундж, сообщает HeritageDaily.

Отмечается, что несколько комнат украшены коллекцией фресок, демонстрирующих христианские сцены. На них есть изображения Христа, архангела Михаила, Марии и нубийского правителя.

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Произведение сопровождают надписи, в одном из которых несколько раз упоминается царь Давид и просьба к Богу защитить город.

"Он был одним из последних правителей христианской Макурии, чье правление знаменует собой начало конца царства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, в ответ вторгшийся в Нубию, и Донгола была завоевана впервые в своей истории. Возможно, картина была создана, когда армия мамлюков приближалась к городу или осаждала его", – объяснили археологи.

Комната, где находятся надписи Давида, напоминает склеп и расположена в нескольких метрах от средневекового уровня земли. Он расположен рядом с большим монументальным зданием, которое, по мнению исследователей, было кафедральным собором Донгола под названием Большая церковь Иисуса, упоминаемая в исторических текстах.

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