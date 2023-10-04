Археологи обнаружили в Китае остатки панды, жившей 5000 лет назад

Ученые совершили увлекательное открытие, обнаружив новый вид панды благодаря древним костям, возрастом 5000 лет. Эти кости принадлежали древнему животному, умершему после падения в колодец на территории современного Китая. Остатки были найдены в сотнях миль от мест, где сегодня живут современные панды в дикой природе.

Об этом пишет The Mirror.

Один из ученых рассказал, что эти остатки принадлежат временам, когда панды были распространены географически значительно шире, чем сейчас. Этот вид панд относился к "потерянному виду", которые вымерли, и позже их генетический материал смешался с предками современных панд. Это открытие поможет раскрыть больше информации об эволюции этих животных.

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Обнаруженные кости хорошо сохранились в холодном и темном колодце, что позволило ученым выделить ДНК. Это позволило международной группе исследователей воспроизвести геном и восстановить скелет этого животного. Возможно, это открытие внесет важный вклад в сохранение панд, поскольку их популяция в лесах Китая сейчас уменьшается и насчитывает всего около 2000 особей.

Напомним,археологи раскопали скелет лошади с бронзовым удилом в челюсти.

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