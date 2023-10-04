Археологи виявили у Китаї рештки панди, яка жила 5000 років тому

Науковці зробили захоплююче відкриття, виявивши новий вид панди завдяки давнім кісткам, віком 5000 років. Ці кістки належали прадавній тварині, яка померла після падіння в колодязь на території сучасного Китаю. Рештки були знайдені за сотні миль від місць, де сьогодні живуть сучасні панди в дикій природі.

Про це пише The Mirror.

Один із науковців розповів, що "ці рештки належать часам, коли панди були розповсюджені географічно значно ширше, ніж зараз." Цей вид панд відносився до "втраченого виду," які вимерли, і пізніше їх генетичний матеріал змішався з предками сучасних панд. Це відкриття допоможе розкрити більше інформації про еволюцію цих тварин.

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Знайдені кістки добре збереглись в холодному і темному колодязі, що дозволило науковцям виділити ДНК. Це надало можливість міжнародній групі дослідників відтворити геном та відновити скелет цієї давньої тварини. Можливо, це відкриття внесе важливий вклад у збереження панд, оскільки їх популяція в лісах Китаю зараз зменшується і налічує всього близько 2000 особин.

Нагадаємо, археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі.

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