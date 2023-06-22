Археологи раскрыли секрет процветания библейского царства Израиль

Израильские археологи объяснили, почему библейское царство Израиль в свое время преуспело. Дело в древней фабрике, которая тысячи лет назад была одним из самых больших мест производства "королевского пурпура" – красителя, которым украшали одежду богатых и влиятельных людей во всем Средиземноморье.

Тель Шикмона, расположенный на берегу современного города Хайфа, интерпретировался как финикийское поселение, производившее королевский пурпур из морских улиток. Краситель был одним из самых востребованных предметов роскоши древнего мира, сообщает Haaretz.

Приблизительно два столетия Шикмона была чем-то вроде совместного предприятия: промышленным объектом, контролируемым библейским Королевством Израиль и которым руководили квалифицированные финикийские рабочие.

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Значительная часть керамики, найденной в Шикмоне, была типичной для финикийской культуры, процветавшей тогда на побережье современного северного Израиля и Ливана и основавшей колонии в Средиземном море. Но Шикмона также содержала архитектурные элементы, такие как окружавшая это место казематная стена и трехкомнатные дома, типичные для израильских мест внутри страны.

Исследователи взяли образцы фиолетовых пятен, найденных на десятках глиняных чанов из Шикмоны, и подтвердили, что цвет действительно был королевским пурпуром, который в старину тщательно извлекали из морских улиток Murex. Шикмона, очевидно, была одним из важнейших мест производства красителя, известного в Библии как аргаман, украшавший драгоценные ткани, например покрывало в Первом храме или одежду римских императоров.

Но в Шикмоне не так давно выяснилось, что финикийцы были там не одни. Оно действительно началось как финикийская деревня в раннем железном веке, но в середине девятого века до нашей эры она резко изменилась. Материальная культура стала смесью израильской и финикийской керамики, а над древней деревней была построена казематная стена.

Необычное сочетание израильской и финикийской материальной культуры свидетельствует об административном захвате израильтян, чтобы воспользоваться экономическим потенциалом места, тогда как продолжавшие там работать были финикийцами.

Напомним, археологи в Перу обнаружили под кучей мусора 3000-летнюю мумию.

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