Археологи в Испании обнаружили древнюю мастерскую костяных инструментов, которой может быть 20 тысяч лет

В пещере Эль-Мирон на севере Испании археологи исследовали созданную из камней перегородку и выяснили, что она часть мастерской палеолитических костяных инструментов. Перегородка, сделанная из камней в задней части пещеры, практически использовалась для производства костяных орудий около 20 тыс. лет назад.

Как сообщает журнал Antiquity, отверстие в скале было впервые обнаружено в 1903 году, что привело к серии раскопок, которые продолжаются уже более столетия. За это время ученые обнаружили свидетельство палеолитической деятельности охотников-собирателей. В частности, найден "Красная дама Эль-Мирон" – скелет из верхнего палеолита, покрытый охрой.

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Что касается пещеры, то в ней найдены ямы и другие небольшие постройки, свидетельствующие о палеолитическом ведении домашнего хозяйства, а перегородка указывает на то, что они использовались для обработки костей животных и камней для изготовления инструментов на основе выброшенного костного материала, найденного вокруг пещеры.

Ученые говорят, что древние люди обрабатывали кости и изготовляли из них разные орудия, инструменты.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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