Археологи в Мексике нашли страну мертвых сапотеков Лиобаа (видео)

Группа археологов из проекта Lyobaa сообщила о подтверждении существования большого подземного комплекса сапотеков. Он был найден во время исследования Метлы – археологической достопримечательности, связанной с культурой сапотеков, расположенной в долине Оахака на юге Мексики.

По сведениям, сапотеки заселили Митлу в классический период (100-650 гг. н.э.) и превратили ее в крупный религиозный центр. Согласно своим верованиям, сапотеки считали Митлу воротами между миром живых и миром мертвых, местом захоронения элиты сапотеков. Поэтому она также получила название Миктлан, что переводится как "место мертвых" или "подземный мир".

Долгое время ученые считали, что сапотеки построили запутанный лабиринт камер и проходов под монументальными каменными сооружениями Митлы с целью достичь Лиобаа, входа в сапотеканский подземный мир или Страну Мертвых, сообщает Arkeonews.

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Проект Lyobaa, получивший поддержку Национального института антропологии и истории (INAH), приступил к исследованию Митлы в 2022 году. Исследователи использовали методы геофизической разведки, такие как георадар (GPR), томографию удельного электрического сопротивления (ERT) и томографию сейсмических шумов для обнаружения подземных камер и проходов Метлы.

Благодаря этим технологиям археологи создали 3D-модели подземного мира Митли. Результаты геофизических исследований недвусмысленно подтвердили наличие многих подземных камер и туннелей, простирающихся под комплексом структур, известным как Группа Черча. В Метле существует пять групп надземных сооружений, одна из которых является католической церковью 16-го века.

Исследование также сосредоточилось на Колонном дворце, сложном здании, принадлежащем к Колонной группе. Археологи изучили ранние стадии строительства этого дворца с помощью сканирования.

Исследователи продолжают анализировать результаты своих находок, опираясь на геофизические данные, чтобы получить больше информации о подземном мире Митлы и расширить наше понимание сапотекской культуры и религиозных верований.

Это открытие может иметь большое значение для археологических исследований и раскрытия тайн доколумбовой культуры Мексики.

Напомним, недалеко от села Качкув в Польше археологи сделали открытие, что может изменить наше понимание древних ритуалов. С помощью дронов, обследовавших несколько полей рядом с поселением, был обнаружен древний ритуальный центр, который мог быть астрономической обсерваторией.

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