Археологи в Японии собираются раскрыть таинственный гигантский гроб, которому почти 1900 лет (фото)

Японские археологи нашли древний каменный гроб на руинах крепости Йосиногари в провинции Сага. Она является крупнейшим саркофагом из известных науке в этом регионе: длина его могилы в полтора раза больше типичного размера могильных ям исторического периода Яйой.

Как сообщает Arkeonews, каменный гроб длиной около 2,3 метра может принадлежать к позднему периоду Яэй. Эта историческая эпоха длилась около 700 лет. Найденный саркофаг является самым большим из всех найденных в этой местности.

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По информации ученых, возраст могилы между второй половиной второго столетия и серединой третьего столетия при государстве Яматай. Ширина находки составляет 65 сантиметров.

Артефакт состоит из четырех каменных плит, на которых обнаружены следы каких-то очень острых металлических инструментов. Написанные знаки еще не расшифрованы, но некоторые из них очень похожи на катакана - для защиты от сил зла.

Ученые предполагают, что могила принадлежит родовитому человеку. Во-первых, на такой высоте простолюдинов не могли прятать, во-вторых, внешний вид гробницы свидетельствует о ее особенностях.

Власти Японии объявили, что официально саркофаг откроют 5 июня.

Представитель префектуры Сага заявил, что "есть вероятность, что это будет открытие, которое изменит всю историю, но оно может разочаровать".

Напомним, неизвестные науке алмазы нашли в метеорите по каньону Диабло в США.

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