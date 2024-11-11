Армия РФ атаковала баллистикой Кривой Рог: разрушен подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди (фото)

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 11 ноября пострадало пятиэтажное здание. В результате прямого попадания баллистической ракеты есть раненые, которые уже доставлены в медицинские учреждения.

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По сообщению председателя Совета обороны города Александра Вилкула, на месте происшествия проводится аварийно-спасательная операция. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт повреждения жилого дома.

К ликвидации последствий атаки были привлечены спасатели, медицинский персонал и работники коммунальных служб города.

По словам Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. В результате обстрела пострадали четыре человека.

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей: "10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего сейчас - шестеро пострадавших".

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ГСЧС

Напомним, россия атаковала Киев дронами: возникли пожары в нескольких районах, повреждена многоэтажка, пострадали.

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