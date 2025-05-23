Армия РФ атаковала Черновицкую область дронами: есть попадание в железнодорожную инфраструктуру

В Черновицкой области в результате вражеских обстрелов были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. "Враг снова бьет по железной дороге — на Буковине. В результате обстрела повреждена инфраструктура".

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram. В компании отметили, что обошлось без жертв ни работники железной дороги, ни пассажиры не пострадали. Движение поездов продолжается.

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Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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