Армія РФ атакувала Чернівецьку область дронами: є влучання у залізничну інфраструктуру

У Чернівецькій області внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. "Ворог знову б’є по залізниці — цього разу на Буковині. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру".

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у Telegram. У компанії зазначили, що обійшлося без жертв — ні працівники залізниці, ні пасажири не постраждали. Рух поїздів продовжується.

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Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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