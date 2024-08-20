Армия РФ атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области: есть раненые дети, одна в тяжелом состоянии

Российская армия ударила по детскому кафе в Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Три раненых ребенка, один из них в тяжелом состоянии. Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области", - сообщил Федоров.

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Как отметил глава ОВА, враг попал прямо в детское кафе.

"Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - резюмировал он.

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Напомним, 18 августа россия предприняла попытку атаки на Киев крылатыми ракетами "Искандер-К".

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