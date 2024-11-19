Армия РФ атаковала Глухов в Сумской области: есть попадание в общежитие, 10 человек погибли, среди них ребенок (фото)

Шесть человек, в том числе ребенок, стали жертвами российского удара по общежитию в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября. Под завалами могут оставаться люди.

Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, Сумская областная прокуратура в Facebook.

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"18 ноября поздно вечером враг атаковал общежитие в Глухове, применив два ударных беспилотника типа 'Шахед', нацеленных на мирных жителей. По состоянию на 7 утра, предварительно, погибли 6 человек, среди которых один ребенок. Ранены 12 человек, включая двоих детей".

UPD: количество погибших возросло до 10

Сумская областная прокуратура уточнила, что среди погибших – 8-летний мальчик. На месте продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться люди.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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