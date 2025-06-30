Армия РФ атаковала Харьковщину дронами: есть разрушения инфраструктуры и раненые, среди них - ребенок (фото)

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область снова потерпела удар со стороны российских дронов. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах, возникли масштабные пожары, а люди обращались за медицинской помощью.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram. По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере три населенных пункта.

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В частности, в Песочине после попадания беспилотника занялось здание станции техобслуживания, в Курортном Чугуевского района пострадало также вспыхнувшее гражданское сооружение, а в Дергачах дрон попал в здание, после чего начался пожар.

Первоначально сообщалось о четырех раненых в Песочине, однако впоследствии ГСЧС уточнила: количество пострадавших возросло до восьми, среди них есть ребенок.

В городе Дергачи зафиксировано два больших пожара — пылало складское здание одного из частных предприятий площадью около 1000 квадратных метров, а также сооружение агропредприятия на 200 квадратных метров. В селе Курортное огонь охватил здание столовой местного санатория – площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Напомним, в ночь на 25 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны России — в городе раздались взрывы в результате ударов дронов-камикадзе.

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