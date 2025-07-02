Армия РФ атаковала Херсон: есть попадание в больницу, 8 раненых (фото)

Вечером 1 июля российские войска атаковали больницу в Херсоне.

Об инциденте сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, удар был нанесен около 23:00, в результате чего серьезно повреждено здание медицинского учреждения.

В результате атаки пострадали пятеро пациентов и трое работниц медперсонала.

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА Последствия атаки. Источник: Херсонская ОВА

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В больнице остаются и четверо пострадавших пациентов — двое мужчин в возрасте 58 и 60 лет, а также две женщины, 64 и 57 лет. Все они получили контузии, взрывные травмы и ранения от обломков.

Напомним, в ночь на 25 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны России — в городе раздались взрывы в результате ударов дронов-камикадзе.

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