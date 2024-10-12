Армия РФ атаковала Херсон и Запорожье: вспыхнул мощный пожар, есть раненые (фото)

В результате российских ударов по Запорожью ночью 12 октября три человека, среди которых ребенок, были ранены. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

"Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены". Об этом сообщает председатель Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram и ГСЧС в Telegra m.

Среди травмированных есть 12-летняя девочка, две женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.

"Полностью разрушен частный дом. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших уточняется".

Пожарные ликвидировали возгорание складских помещений и мастерских на площади 15 кв. м. Повреждены фасады и остекление домов.

На местах работают 34 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС, а также полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста.

Также, ночью армия России атаковала один из микрорайонов Херсона, в результате чего вспыхнул пожар в складах и на площадке открытого хранения отходов производства.

"В результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства". Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

Из-за постоянных повторных обстрелов спасатели несколько раз отъезжали в безопасное место, а затем снова возвращались к тушению.

"До утра пожар удалось потушить", – сообщили в ГСЧС.

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