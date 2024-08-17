Армия РФ атаковала КАБом Мирноград: почти уничтожена многоэтажка и поврежден супермаркет АТБ (фото, видео)

17 августа ударившая российская армия атаковала управляемой авиационной бомбой многоэтажку и супермаркет АТБ в городе Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщает "РБК-Украина" и местные телеграммы-каналы.

От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось. Сейчас известно о 3 раненых.

Напомним, 31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку россии на Украину с начала войны.

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