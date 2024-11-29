Армия РФ атаковала Киев 'шахедами': есть повреждения детской больницы и домов, один человек ранен (фото)

Вечером 28 ноября российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по территории Украины, в Киеве сработала противовоздушная оборона, но есть повреждения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы, КМВА, ГСЧС.

В 22.42 Воздушные силы предупредили об активности вражеских беспилотников в районе столицы.

"На правом берегу Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Впоследствии сообщили, что в Днепровском районе обломки сбитого БпЛА привели к возгоранию наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно установлены повреждения соседних домов.

23:57: Виталий Кличко уточнил, что пострадал охранник медучреждения. Пожар на фасаде поликлиники удалось потушить. Поврежденные стены здания, выбитые окна, сломанные деревья во дворе.

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После полуночи стало известно о падении обломков БПЛА на объект инфраструктуры в Святошинском районе.

В Днепровском районе повреждено остекление окон и фасад трех многоэтажных домов рядом с медучреждением. Пострадавший охранник госпитализирован с закрытым переломом бедренной кости.

ГСЧС обнародовала фото повреждений в Днепровском районе. Охраннику медучреждения диагностировали контузию.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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