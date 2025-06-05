Армия РФ атаковала Прилуки на Черниговщине, Харькове и Херсоне: есть попадания в многоэтажку и администрацию, раненые и погибшие, среди них - годовалый ребенок (фото)

Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины с использованием ударных беспилотников и ракет. В результате атак зафиксирована гибель мирных жителей и значительные разрушения.

В ночь на 5 июня Прилуки в Черниговской области стали мишенью русских дронов-камикадзе типа "Герань". Как сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, было применено по меньшей мере шесть БПЛА. Из-за взрывов возникли масштабные пожары, пострадали жилые дома.

По состоянию на 05:33 подтверждена гибель пяти человек, среди них две женщины и годовалый ребенок, которые оказались под завалами. Еще шесть человек получили ранения, они доставлены в больницы.

ГСЧС сообщила о полном уничтожении двух частных домов, хозяйственного сооружения, двух гаражей и автомобиля.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что вражеский дрон попал в здание руководителя местной пожарной части. В результате погибли его жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын. Сам спасатель в момент трагедии работал на месте ликвидации последствий удара.

Около 00:30 ночи враг нанес удар по Харькову. По словам мэра Игоря Терехова, ракета попала в Слободской район города. Позже были зафиксированы серии взрывов, в том числе в жилых многоэтажках.

В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе дети: две 13-летние девочки, 9-летняя девочка и 7-летний мальчик. Старшей пострадавшей — 93 года.

По предварительным данным, россияне выпустили по городу шесть дронов-камикадзе. Один из них не взорвался, еще один пробил стену квартиры на 17-м этаже, а часть двигателя оказалась в коридоре. Уцелевшие жители смогли выжить только благодаря тому, что были в другой комнате.

В общей сложности повреждено 7 многоэтажек, четыре автомобиля сгорели во дворах. Пожары и разрушения зафиксированы по всему Слободскому району.

В 6 утра 5 июня российская авиация нанесла удар по центру Херсона. Повреждено здание городского совета. По данным Херсонской МВА, пострадал 74-летний мужчина, находящийся в больнице с минно-взрывной травмой.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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