Армия РФ атаковала центр Харькова: загорелся пожар, есть раненые (фото)
В Харькове утром 25 ноября прогремел взрыв, вызвавший пожар. В результате атаки пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализированы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар."
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По информации Олега Синегубова, взрыв произошел на одной из центральных улиц. В результате повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. На месте происшествия работают экстренные службы и медики.
По словам Терехова, удар окупантов пришелся на район с плотной жилой застройкой. Взрыв произошел во дворах, окруженных многоэтажными домами, что привело к возгоранию хозяйственных построек и автомобилей.
Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.
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