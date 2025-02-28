Армия РФ атаковала Запорожье дронами: есть попадания в многоэтажку (видео)

Вечером 27 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего возникли пожары и пострадала мирная жительница. Враг попал в многоэтажку, повлек загорание квартиры на седьмом этаже на площади 30 квадратных метров.

82-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Взрывная волна и обломки повредили соседние дома. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Запорожской области.

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Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Спасатели сообщили, что психологическую помощь получили 43 человека, среди которых четверо детей. Кроме этого, в результате атаки возникли еще два пожара: на открытой территории, охватившей 40 квадратных метров, и в гараже площадью 30 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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