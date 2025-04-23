Армия РФ массированно атаковала Украину дронами: загорелись пожары, есть раненые (фото)

В ночь на 23 апреля российские войска совершили очередную атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа "Шахед". В результате обстрелов зафиксированы разрушения и пострадавшие в нескольких регионах страны — в частности, в Полтаве, Одессе, Харькове, Днепропетровской и Киевской областях.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут проинформировал, что полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА. Беспилотники нанесли удары по промышленным объектам и открытым территориям недалеко от жилых районов. Первоначально сообщений о пострадавших не было, однако впоследствии стало известно о трех раненых. В результате атаки повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи. Один из дронов упал рядом с многоэтажкой, повредив фасад и выбив окна. На местах попадания возникли пожары, над ликвидацией которых работали спасатели. Также психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

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Мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. Атака началась около 22 часов и продолжалась всю ночь. Зафиксировано, по меньшей мере, шесть взрывов, все — в Новобаварском районе. В результате попаданий в городе вспыхнули масштабные пожары. По информации спасателей, обстреливались гражданские объекты. Несмотря на значительные разрушения, жертв нет. Утром стало известно о новом попадании беспилотника в жилой дом в Индустриальном районе города — к счастью, пострадавшие снова не зафиксированы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в 22.14 проинформировал жителей об угрозе применения ударных БПЛА. Вражеские дроны нанесли удары по гражданской инфраструктуре на окраинах города. В результате возникли масштабные пожары. Повреждены жилые дома и помещения частных предприятий. По предварительным данным, ранения получили два человека. Им оказывается медицинская помощь. На местах работали спасатели, добровольцы и подразделения Нацгвардии. Психологи ГСЧС также помогали пострадавшим жителям.

В Киевской области в воздушную тревогу ночью была зафиксирована активность противовоздушной обороны. В 01:00 КМВА проинформировало о работе ПВО в области. В частности, в Броварском районе обломки вражеского дрона повлекли за собой пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Огонь охватил два отдельных здания. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших нет.

В Днепропетровской области кафиры атаковали Синельниковский район. После удара дрона загорелось помещение аграрного предприятия. По предварительным данным, пострадали два человека. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Во всех случаях удары были направлены исключительно на гражданскую инфраструктуру, что в очередной раз подчеркивает террористический характер действий российских войск.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, применив баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, количество раненых превысило 60.

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