Армия РФ попала по жилому дому в Харькове: есть погибшие и раненые

22 июня, около 15:10 российские оккупанты нанесли авиаудар по г. Харькову. Враг выпустил по городу четыре ракеты из УРМПБ Д30-СН, вероятно, с территории поселка Строитель Белгородской области РФ.

Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела зафиксировано попадание трех боеприпасов по территории предприятия в Холодногорском районе города. Еще одна ракета попала в жилой пятиэтажный дом в Основянском районе.

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На сегодня известно о двух погибших мирных жителях. 37 человек получили ранения, в том числе две девочки 12 и 13 лет. Спасатели и медики работают на месте происшествия.

На месте трагедии работают прокуроры и следователи полиции. Возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Последствия обстрела Харькова. Источник: Сергей Болвинов в facebook.com Последствия обстрела Харькова. Источник: Сергей Болвинов в facebook.com

Последствия обстрела Харькова. Источник: Сергей Болвинов в facebook.com Последствия обстрела Харькова. Источник: Сергей Болвинов в facebook.com

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: "Всего в результате обстрела вблизи автовокзала ранены 37 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии с открытыми переломами. Число жертв может увеличиваться - сейчас идет спасательная операция, ведь ударом была разрушена жилая пятиэтажка. Управляемыми авиабомбами Харьков сегодня накрывали трижды. Вторая атака была на одно из предприятий - там погиб охранник и четверо раненых. Третье попадание – по экопарку на окраине города, там обошлось без жертв и пострадавших".

Напомним, армия РФ осуществила массированную атаку Украины ракетами и "шахедами": есть повреждения энергетических объектов и раненые энергетики.

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