Армия РФ совершила атаку на Краматорск и Харьков: занялись пожары, ранены, среди них - ребенок (фото)

Вечером 8 апреля российские войска совершили масштабную атаку дронами-камикадзе по Харькову и Краматорску. В результате ударов возникли многочисленные пожары, зафиксированы разрушения и раненые среди гражданского населения.

В Харькове первые удары дронов типа "Шахед" были зафиксированы в Киевском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Позже стало известно о новых взрывах в Шевченковском районе. Мэр города Игорь Терехов заявил о масштабной атаке и подтвердил возникновение пожаров на местах попадания. По обновленной информации, в Основянском районе Харькова за вечер раздалось по меньшей мере 17 взрывов, а всего по городу насчитали более 20 ударов. По состоянию на конец вечера подтверждены по меньшей мере два пострадавших. По словам представителей прокуратуры, атаки охватили по меньшей мере четыре района города.

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Той же ночью под массированным обстрелом оказался и Краматорск. Российские дроны попали в жилую застройку. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате удара пострадали три человека, среди которых 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка. Информации о погибших нет.

Местные власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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