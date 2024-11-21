Армия РФ совершила ракетную атаку на Днепр: есть попадания в промышленное предприятие, загорелись пожары (фото)

Российские войска атаковали Днепр, повредив промышленное предприятие и вызвав два пожара в городе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. Пока известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара".

Лысак отметил, что угроза для города остается. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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