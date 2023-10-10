Артиллеристы эффектно уничтожили склад и противотанковую пушку оккупантов на Сватовском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои проходят на Сватовском направлении.

Бойцы "Стальной границы" ликвидировали противотанковую пушку оккупантов и склад. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Прицельный БУМ. Артиллеристы "Стальной границы" уничтожают склад и противотанковую пушку врага на Сватовском направлении", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Бросил окурок в ящик с ракетами": под Донецком оккупант убил себя и еще семерых военных – СМИ

Во время разведки бойцы обнаружили склад оккупантов, где они расположили противотанковую пушку. В результате четкой работы артиллеристов 15 мобильного пограничного отряда вражеский склад вместе с пушкой успешно уничтожен.

На видео можно увидеть эффектную работу артиллеристов. На следующих кадрах виден ствол густого черного дыма. Точное время и место уничтожения пушки не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее украинская разведка раскрыла детали спецоперации "Барыня", в результате которой российский офицер выманил в плен 11 российских солдат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!