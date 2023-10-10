Артилеристи ефектно знищили склад та протитанкову гармату окупантів на Сватівському напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої відбуваються на Сватівському напрямку.

Бійці "Сталевого кордону" ліквідували протитанкову гармату окупантів та склад. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прицільний БУМ. Артилеристи "Сталевого кордону" знищують склад та протитанкову гармату ворога на Сватівському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Під час розвідки, бійці виявили склад окупантів, де вони розташували протитанкову гармату. Внаслідок чіткої роботи артилеристів 15 мобільного прикордонного загону ворожий склад разом з гарматою успішно знищено.

На відео можна побачити ефектну роботу артилеристів. На наступних кадрах видно стовбур густого чорного диму. Точний час та місце знищення гармати не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше українська розвідка розкрила деталі спецоперації "Бариня", унаслідок якої російський офіцер виманив у полон 11 російських солдатів.

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