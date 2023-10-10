'Кинув недопалок у ящик з ракетами': під Донецьком окупант вбив себе та ще сімох військових – ЗМІ

російський військовослужбовець випадково підірвав ящик з ракетами до РСЗВ "Град". Загинув він та ще семеро його побратимів.

Як повідомляє російський Телеграм-канал kremlin_secrets, інцидент стався поблизу окупованого Донецька.

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"За даними джерел у Генштабі, НП сталася кілька днів тому на позиціях наших РСЗВ "Град". Машини приїхали, відстрілялися. Їх почали заряджати для ще одного удару по українських позиціях, і тут усе сталося", – зазначається у повідомленні.

За даними каналу, загиблий був водієм бойової машини. Він вирішив влаштувати перекур, після чого недопалок ненароком кинув у відкритий ящик з ракетами для РСЗВ "Град", що стояв поруч.

"Відбулася сильна детонація. Вибух стався не відразу - недопалок пролежав у ящику з ракетами щонайменше 15 хвилин, його ніхто не помітив, і боєприпаси було підпалено. В результаті загинули вісім людей, у тому числі й винуватець НП. Поранено трьох. Також втрачено дві установки "Град"", – йдеться у повідомленні.

У каналі повідомили, що після інциденту у російському Генштабі збираються відправити на фронт інструкторів з техніки безпеки, "які мають знизити небойові втрати військ".

Раніше українська розвідка розкрила деталі спецоперації "Бариня", унаслідок якої російський офіцер виманив у полон 11 російських солдатів.

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