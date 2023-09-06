Артиллеристы уничтожили скопление русской пехоты под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу врага на разных участках фронта. В частности, ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Артиллеристы третьей штурмовой бригады уничтожили скопление вражеской пехоты. Об этом сообщили на канале ОШБ в Telegram.

"Совершаем удары по скоплению живой силы врага во время передвижения. Россияне пытались скрыться в полуразбитых зданиях, но артиллерийский снаряд достал их и там", – говорится в сообщении.

Читайте также: ССО беспилотником "отминусовали" гаубицу Д-30 оккупантов (эффектное видео)

На видео, снятом аэроразведчиками РУП "Шершень" со 2-го штурмового батальона, можно увидеть передвижение захватчиков. На следующих кадрах видно, как артиллеристы нанесли точные удары по месту скопления оккупантов.

Точное время и место уничтожения российской пехоты не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!