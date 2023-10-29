'Асгардовцы' и группа 'Шарк' показали видео уничтожение значительного количества техники оккупантов

Бойцы ударного подразделения "Асгард" 120 Отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ совместно с собратьями группы "Шарк" 28-й отдельной механизированной бригады Имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) на одном из направлений фронта уничтожили семь единиц боевой техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он также показал видео удары по военной технике российских интервентов.

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"Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", — сообщил он в комментарии к видео.

Было ликвидировано:

Танк Т-72 (еще один поражен)

2С9 "Нона-С"

РСЗО "Град"

ППО "Стрела"

ППО ЗУ

Артсистему "Мста Б".

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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