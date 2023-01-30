Астрологи назвали Лунный календарь на февраль 2023 года: лучшие даты для удачной стрижки

Стрижка волос по лунному календарю – это давняя практика стрижки с учетом разных циклов Луны. Идея основана на влиянии луны на рост волос.

Лунный календарь указывает самые благоприятные дни для смены прически, получения удачной стрижки и здоровых волос. Астрологи назвали самые удачные даты в феврале 2023 года.

Даты, соответствующие разным лунным фазам в феврале 2023 года:

Полнолуние: 5 февраля.

Новолуние: 20 февраля.

Растущая месяц: 1-4 февраля, 21-28 февраля.

Луна: 6-19 февраля.

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Стричься, чтобы ускорить рост, волос стоит: 1, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 или 28 февраля. Этот период отличный, особенно если вы хотите иметь длинные волосы.

Чтобы наоборот замедлить рост волос, следует обрезать волосы: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 или 19 февраля 2023 года.

Чтобы иметь густые и объемные волосы, советуют стричь их в следующие дни: 4, 5, 6, 7, 8 и 9 февраля 2023 года.

Некоторые дни совсем неблагоприятны для любого ухода или манипуляций с волосами, стоит дать им отдохнуть, и это: 2, 3, 11, 12, 13, 20 и 21 февраля 2023 года.

Напомним, астрологи также назвали лучшие даты для свадеб в 2023 году по лунному календарю.

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