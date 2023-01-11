Астрономы впервые увидели две гигантские черные дыры, которые столкнутся в результате слияния галактик

Ученые зафиксировали две черные дыры, которые вращаются друг вокруг друга и столкнутся в одну

Ученые заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, когда-либо наблюдавшие астрономы.

Об этом пишет CNN. Результаты были обнародованы на 241-й встрече Американского астрономического общества, проходившей на этой неделе в Сиэтле, и опубликованы в понедельник в The Astrophysical Journal Letters.

Пару черных дыр удалось зафиксировать с помощью большой миллиметровой/субмиллиметровой матрицы телескопов Atacama, или ALMA, в северной чилийской пустыне Атакама. Астрономы наблюдали за двумя галактиками, известными как UGC 4211, которые сливаются примерно в 500 миллионах световых лет от Земли.

Международная группа ученых впервые заметила две огромные черные дыры столь близкие к полному слиянию и превращению в большего гиганта, чем до этого наблюдали астрономы – лишь около 750 световых лет, что относительно близко друг от друга с точки зрения астрономии.

"Расстояние между черными дырами достаточно близко к пределу того, что мы можем обнаружить, поэтому это так интересно", – сказала соавтор исследования Кьяра Мингарелли, научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики Института Флетайрона в Нью-Йорке.

Одна из черных дыр в 200 миллионов раз превышает массу нашего Солнца, а другая в 125 миллионов раз превышает массу нашего Солнца.

Хотя сами черные дыры не видны напрямую, обе они были окружены яркими скоплениями звезд и теплым сияющим газом – все это притягивается гравитационным тяготением дыр.

Судя по новому исследованию, такие двойные черные дыры могут быть более распространены в космосе, чем до этого считали ученые.

Галактические слияния более распространены в далекой Вселенной, поэтому их труднее увидеть с помощью земных телескопов. Но чувствительность ALMA смогла наблюдать даже за их активными галактическими ядрами – яркими компактными областями в галактиках, где вещество вращается вокруг черных дыр. Астрономы были удивлены, обнаружив пару черных дыр, а не одну черную дыру, питающуюся на газе и пыли, всколыхнутых галактическим слиянием.

"Наше исследование выявило одну из ближайших пар черных дыр в слиянии галактик, и поскольку мы знаем, что слияния галактик гораздо более распространены в отдаленной Вселенной, эти двойные черные дыры также могут быть гораздо более распространены, чем считалось ранее", – заявил ведущий автор исследования Майкл Косс, старший научный сотрудник научно-исследовательского института Eureka в Окленде, Калифорния.

Если пары черных дыр, а также слияния галактик, приведшие к их созданию, встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее, они могут иметь последствия для будущих исследований гравитационных волн. Гравитационные волны или волны пространства-времени возникают при столкновении черных дыр.

"То, что мы только что изучили, является источником на последней стадии столкновения, поэтому то, что мы видим, предвещает это слияние, а также дает нам представление о связи между слиянием и ростом черных дыр и, наконец, созданием гравитационных волн", – сказал Косс.

Для столкновения этой конкретной пары черных дыр понадобится несколько сотен миллионов лет, но понимание, полученное в результате этого наблюдения, может помочь ученым лучше оценить, сколько пар черных дыр во Вселенной близки к столкновению.

Более подробное понимание конечных этапов слияния галактик может дать большее понимание того, что произойдет, когда наша галактика Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды примерно через 4,5 миллиарда лет.

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