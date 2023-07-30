Атака беспилотников по Москве: в 50-этажном БЦ был взрыв, вылетели окна (фото, видео)

В ночь на 30 июля в Москве раздалось несколько взрывов. Очевидцы сообщили о повреждении небоскреба "Москва-Сити" на Пресненской набережной, 10С2, где находятся офисы нескольких российских министерств и ведомств.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что Москва была атакована беспилотниками и повреждены две башни "Москва-Сити".

"Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях" "Москва-Сити". Никто не пострадал", – заявил он.

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По данным российских СМИ, в одном из атакованных зданий находилось несколько федеральных министерств. В частности, Минцифры, Минэкономики и Минпромторг.

В соцсетях показали, как взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, расположенного на территории "Москва-Сити".

Очевидцы сообщили, что первый беспилотник упал на башню "IQ Квартала" в 3:20. Потом уже было слышно работу ПВО. В 4:10 было заявлено по второму взрыву в небоскребе. Беспилотник попал в бизнес-центр "Око-2".

Минобороны россии заявляет, что этой ночью украинские беспилотники "попробовали атаковать Москву". Один из них был сбит ПВО в Одинцовском районе. Два других подавлены силами РЭБ и рухнули в Москву.

Тем временем момент попадания дрона по башне "Москва-Сити" попал на видео:

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