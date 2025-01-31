Avalanche существенно снизил комиссии: как это меняет криптосообщество?

16 декабря 2024 года блокчейн Avalanche внедрил масштабное обновление Avalanche9000, которое кардинально изменило экономическую модель сети. Главным изменением стало значительное снижение комиссий за транзакции: базовая плата за выполнение смарт-контрактов в C-Chain уменьшилась с 25 nAVAX до 1 nAVAX. Это означает, что операции стали дешевле на 75%, что сразу отразилось на активности пользователей. Низкие комиссии делают платформу более привлекательной для разработчиков, работающих над децентрализованными приложениями и финансовыми сервисами. Это обновление может открыть новые возможности для привлечения стартапов, которые ранее не могли позволить себе интеграцию в блокчейн из-за высоких затрат.

По данным Flipside и Bitquery, количество транзакций в сети Avalanche после обновления увеличилось на 38%, достигнув среднего показателя в 354 691 операцию в день. Такой резкий рост свидетельствует о значительном спросе на более доступные транзакции и возможности блокчейна. Дешевые операции могут стимулировать более активное использование Avalanche не только для DeFi-проектов, но и в гейминге и NFT-платформах. Это может стать толчком к появлению новых экосистемных инициатив в этих направлениях.

Еще одно важное обновление коснулось валидаторов. Если раньше для участия в верификации сети необходимо было внести 2000 AVAX, что создавало барьер для небольших участников, то теперь это требование заменено на гибкую ежемесячную подписку от 1 до 10 AVAX. Это значительно расширяет круг потенциальных валидаторов и способствует децентрализации платформы. Снижение затрат на валидаторство может стимулировать больше участников присоединиться к поддержке сети, что сделает ее более безопасной и стабильной. Кроме того, это позволяет большему количеству энтузиастов криптопространства участвовать в защите и развитии блокчейна.

Эти изменения делают Avalanche более привлекательным для пользователей, трейдеров и разработчиков DeFi-проектов. Снижение стоимости транзакций может увеличить количество интеграций и привлечь новые платформы, а упрощенный доступ к валидаторству поможет сохранить стабильность и безопасность сети. Если тенденция сохранится, Avalanche может значительно усилить свои позиции среди блокчейнов смарт-контрактов, таких как Ethereum и Solana. Важно также отметить, что подобные изменения могут повлиять на общий рынок, вызвав снижение комиссий и в других блокчейнах.

В криптосообществе многие рассматривают Avalanche как платформу с высоким потенциалом развития. Инвесторы и пользователи ожидают дальнейшего снижения барьеров для входа и улучшения масштабируемости, что может сделать блокчейн еще более привлекательным в 2025 году. Эксперты предполагают, что подобные реформы могут вызвать новую волну адаптации и усилить конкуренцию среди основных блокчейнов. Если Avalanche продолжит совершенствовать свою технологическую основу, он может стать еще более привлекательным для широкого спектра проектов, включая финансовые сервисы и метавселенские решения.

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