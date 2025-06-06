Автогражданка по-новому: кто из украинцев имеет право на 50% скидки

Обновленные правила автострахования предусматривают существенные льготы для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Теперь во время действия военного положения, а также в определенный переходный период после его завершения, эти категории граждан смогут оформлять полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (так называемую автогражданку) с 50% скидкой.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4369-IX, который Верховная Рада приняла в апреле. Документ вносит изменения в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Согласно новым нормам, скидка на автогражданку в размере 50% начнет действовать с 1 января 2025 года и будет охватывать период действия военного положения и еще один год после его завершения. Для лиц с инвалидностью в результате войны эта льгота будет постоянной, если соблюдены несколько условий:

автомобиль имеет двигатель до 2500 куб. см или электродвигатель мощностью не более 100 кВт;

управляет транспортом сам собственник или другой льготник;

автомобиль не используется в коммерческих целях (в частности, для перевозки грузов или пассажиров).

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Помимо льготных условий страхования, закон также разрешает ветеранам и лицам с инвалидностью в результате войны не заключать договор ОСАГО до 30 июня 2025 года. В случае попадания в ДТП ущерб будет компенсирован из централизованного фонда защиты пострадавших, которым оперирует МТСБУ.

Финансирование расходов по страхованию для этих категорий будет осуществляться за счет государственного бюджета в соответствии с порядком, утвержденным правительством. Кроме того, документ предоставляет Кабинету Министров право определять условия и размер компенсации для других лиц, имеющих право на скидку 50%, а также возмещать ущерб, причиненный ДТП водителями без действующего полиса ОСАГО (до 30.06.2025), через специальный резервный страховой фонд МТСБУ.

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