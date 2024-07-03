Автомобиль на нужды ВСУ: правила конфискации и советы юриста

В мобилизационном законодательстве говорится о возможности изъятия транспорта у граждан для нужд Вооруженных Сил Украины. Удаление возможно только у владельцев, имеющих несколько транспортных средств, и только тех, которые пригодны для использования на фронте.

При этом безвозмездное изъятие не допускается – владельцу должны выплатить компенсацию. Юристка Дина Дрижакова в комментарии OBOZ.UA рассказала об основных правилах конфискации транспорта у населения.

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Основные условия изъятия транспортных средств

Удаление автомобилей осуществляется территориальными центрами комплектования (ТЦК), Службой безопасности Украины (СБУ) и разведкой на основании решений местных государственных администраций. В районах боевых действий реквизиция производится по решению военного командования.

При изъятии транспортных средств составляется акт приема-передачи, содержащий данные о владельце, чрезвычайном обстоятельстве, стоимости транспортного средства и другие детали.

Перед изъятием производится оценка рыночной стоимости транспортного средства. Владелец имеет право хранить оригинал документа об оценке и, в случае несогласия со стоимостью, обратиться в суд.

Реквизиция автомобилей для ВСУ производится только на платной основе. Компенсация выплачивается после рассмотрения заявления владельца и соответствующих документов, подтверждающих принудительное отчуждение и оценку стоимости.

Ключевые ограничения и исключения

Автомобиль можно изъять только у тех физических лиц, владеющих несколькими транспортными средствами. Если у гражданина есть только один автомобиль, его не могут реквизировать.

Извлечению подлежат только транспортные средства, которые пригодны для использования на фронте, например пикапы и внедорожники. Седаны и хэтчбеки не подлежат реквизиции.

Не подлежат изъятию автомобили, которые используются для перевозки лиц с инвалидностью, медицинских работников, гуманитарных грузов, продуктов, лекарств, транспортные средства служб инкассации и дипломатических представительств.

Юрист Дина Дрижакова отмечает, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности возможно только как исключение из мотивов общественной необходимости и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Если владелец считает, что его автомобиль был незаконно изъят, он может обратиться в суд с иском о признании решения незаконным и возвращении транспортного средства.

Несмотря на четкие правила, возможны злоупотребления, такие как занижение оценочной стоимости автомобиля. Владельцу придется нести дополнительные расходы по судебному сбору, услуги адвоката и прохождение трех инстанций суда, что может занять много времени.

Ранее адвокат объяснил, нужно ли сообщать ТЦК об авто и будут ли штрафовать за нарушение.

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