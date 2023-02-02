Бабак Тимко спрогнозировал, когда в Украину придет весна

На Харьковщине отметили День сурка – традиционный и довольно известный праздник. В этот период определяют продолжительность и погожие весны, наблюдая за поведением сурка. Самый известный сурок Украины Тимко III живет на биостанции ХНУ им.Каразина на территории Великобурлукской общины (Харьковщина).

Бабак Тимко спрогнозировал, что весна в 2023 г. наступит в середине марта и именно тогда следует ожидать потепления. 2 февраля сурак Тимко дал прогноз на биостанции в Гайдарах Харьковской области, пишет Суспільне.

"Тимко сказал, что весна наступит обязательно. Но не раньше, чем через шесть недель", – сказал смотритель сурка Владимир Ронкин.

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Тимку также задали вопрос о том, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми, и сурок выбрал свеклу. Ему подарили корзину с овощами, печеньем и сгущенкой. Лапой сурок погасил марки со своим изображением.

Смотритель сурка Тимка Владимир Ронкин рассказал, что в последнее время Тимко плохо спит и похудел, это может быть следствием стресса из-за войны.

В Украинском гидрометцентре пишут, что идея праздника День сурка – привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи.

Бабак степной, или суслик, или степной сглаз (Marmota bobak) – вид грызунов рода сурков семейства выверочных. В 2021 году отнесен к исчезающим видам и внесен в Красную книгу Украины

В Харьковской области, по разным подсчетам, живет от 5 тысяч до 18 тысяч сурков. Прогноз Тимка в 2021 году не сбылся, но на биостанции говорят: идея акции нашла отклик. В 2022 году Тимко III предвещал, что весна будет нестабильной.

Раньше мы писали об истории и традициях Дня сурка в Украине и мире.

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