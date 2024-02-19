'Бахмутский треугольник': где и как гибнут десантники и исчезает техника окупантов

42-я отдельная механизированная бригада ВСУ сейчас воюет под Бахмутом, где в районе Часов Яр – Хромово – Ивановское устроила врагу своеобразный "Бахмутский треугольник".

Но в отличие от печально известного Бермудского треугольника, где исчезают люди, корабли и самолеты, аналогичная зона под Бахмутом дарит позитив – там массово гибнут оккупанты и превращается в пепел их техника. И одни из создателей этой фронтовой "магии" – бойцы 42 ОМБр.

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Вашему вниманию – два ярких ролика от роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Перун" 42-й бригады. Ребята искусно пилотируют FPV-дронами и безжалостно уничтожают врага.

На колени!

Это сражение произошло недалеко от Хромового. Вот как его описывает прессслужба 42 ОМБр :

"Десантура противника на БМД пошла на штурм наших позиций. На рубеже спешевания их уже ждали птички подразделения "Перун". Первым дроном остановили бронированную технику, двумя последующими поставили на колени личный состав россиян и закончили работу добиванием БМД".

"Перун" плавит металл!

Локация – та же, околицы Хромового. И итоги для оккупантов – такие же… Снова слово пресс-службе бригады:

"Поскольку наш основной противник – российские десантные войска, то самой любимой целью наших FPV-дронов, безусловно, являются боевые машины десанта (БМД). Предлагаем отчет за сутки по уничтожению жестянок. Подразделение "Перун" плавит металл!"

Ранее собратья "Перуна" – бойцы РУБпАК "Булава" 72 ОМБр показали, как дронами вдребезги разбивают технику оккупантов.