Бананы и авокадо с украинских полей: климатолог предостерегает, что глобальное потепление изменит сельское хозяйство

Аграрии в Украине могут получить шанс убирать третий урожай и выращивать экзотические культуры благодаря влиянию глобального потепления на аграрный сектор. В настоящее время украинские фермеры высевают два типа культур: яровые, сеющие весной и озимые, которые высаживаются осенью.

Об этом заявила кандидат географических наук, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью "Главкому". По ее словам, из-за изменения климата озимые культуры созревают значительно быстрее, а в отдельных регионах этот процесс происходит почти месяц назад, чем было традиционно. Эксперт считает, что после уборки озимых можно использовать освобожденные площади для посева третьего урожая.

Некоторые фермеры уже внедряют эту практику, высаживая гречку. Если засеять ее в июне после сбора первых озимых, то к октябрю она успеет созреть, ведь сентябрь фактически превратился в еще один летний месяц", – отметила эксперт.

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Вера Балабух подчеркнула, что температура постепенно повышается, и к концу столетия климат в Харькове может стать таким же, как сейчас в Крыму. Уже сейчас в западных регионах страны успешно выращивается фундук и миндаль, и, по ее мнению, этот процесс постепенно охватит всю Украину.

"Условная Тернопольская область сможет адаптироваться к выращиванию субтропических культур. Однако остается одна серьезная проблема – частые весенние вторжения холодного воздуха. Вспомните прошлый год: в марте деревья расцвели, а в апреле ударили заморозки. Такие резкие перепады температур способны нанести значительный ущерб", – предостерегла климатолог.

В то же время селекционеры активно занимаются этой проблемой. Уже выведены сорта, способные адаптироваться к климатическим условиям Украины. В качестве примера Вера Балабух отметила, что в одном из ботанических садов Киева хурму успешно выращивают более 30 лет, и она прекрасно себя чувствует.

Напомним, климатолог озвучила тревожные прогнозы для Украины на лето.

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