Банки могут остаться пустыми: позволят ли цены и урожай консервировать огурцы в 2025 году

В июле в Украине традиционно начинается сезон заготовки огурцов на зиму – в это время обычно наблюдается самая низкая цена на продукт. Однако в этом году стоимость огурцов остается относительно высокой.

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в июне цены на огурцы несколько снизились из-за роста предложения. Однако речь идет преимущественно о тепличной продукции, редко используемой для консервации.

"Сейчас оптовые цены колеблются в пределах 25–35 гривен за килограмм. Это почти соответствует показателям в прошлом году. Основную долю на рынке формируют тепличные комбинаты, которые увеличили объемы поставок", – отметил эксперт.

Читайте также: В Украине продолжает дешеветь популярный летний продукт: названы обновленные цены

Что касается огурцов, выращенных в открытом грунте и предназначенных для консервации, то, по словам Максима Гопко, их количество на рынке вскоре вырастет.

"Оптовая цена таких огурцов будет колебаться в пределах 30-45 грн за килограмм, тогда как в розничных магазинах она будет достигать от 50 до 70 грн за килограмм", – прогнозирует эксперт.

Ранее мы говорили, что в Украине ожидается удешевление ряда продуктов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!