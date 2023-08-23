Баристы назвали топ-4 дополнений к кофе, которые сделают его еще вкуснее

Если привычный вкус кофе вам уже надоел, предлагаем попробуем дополнить и изменить его с помощью топингов.

Об этом пишет radiotrek.

Кондитерский сироп

Сиропы со вкусом шоколада, орехов, карамели и другие сделают вкус вашего кофе интереснее. Обращайте внимание на то, что в них содержится много сахара.

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Растительное молоко

Попытайтесь добавить к кофе овсяное, миндальное, соевое или кокосовое молоко. Они сделают вкус напитка нежным, а некоторые виды растительного молока могут быть достаточно диетическими.

Также, кофе можно добавить немного сливочного масла, это придаст напитку кремовый оттенок.

пряности

Корица, имбирь, кардамон или другие по вкусу. У кофе будет интересный привкус.

Также можно добавить в кофе щепотку соли, которая отнимет чрезмерную горечь напитка.

Кокосовое масло

Чайная ложка кокосового масла придаст кофе экзотический вкус.

Напомним, мы уже писали о 5 продуктах, которые нельзя добавлять в кофе.

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