Батальон 'Скала' показал работу САУ 2С7 'Пион' возле Бахмута (видео)

Бойцы батальона разведки "Скала" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, как работают по враждебным позициям у Бахмута. В качестве "успокаивающего" наши защитники использовали артиллерийские установки "Пион".

Видео уничтожения российских захватчиков появилось на странице батальона в Фейсбуке. Ликвидация произошла в юго-восточной части Бахмута.

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"Пехота доложила, что оккупанты закрепились в зданиях в юго-восточной части Бахмута. На нас вышли "продавцы пионов" и попросили откорректировать траекторию полета букетов к врагу. Бахмут – это Украина", – добавили украинские защитники в описании этих кадров.

САУ 2С7 "Пион" 203 – это самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений. Эти установки бронированы. Ими управляют командир установки, наводчик и механик-водитель.

Основное вооружение САУ – 203-мм пушка 2А44, имеющая массу 14,6 т. Она расположена в кормовой части установки открыто. Приводы наведения орудия – электрогидравлические и механические, пишет Милитарный.

Боекомплект установки составляет 40 выстрелов раздельной зарядки. 4 из них составляют неприкосновенный запас

В 1985 году установка была модернизирована и получила название 2С7М ("Пион-М"). В ходе модернизации была повышена скорострельность с 1,5 до 2,5 выстрелов в минуту, увеличен боекомплект и т.д.

Ранее в сети показали разгром оккупантов после украинских "Пионов".

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