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Война в Украине

Батальон "Скала" показал работу САУ 2С7 "Пион" возле Бахмута (видео)

Былим Елена

Батальон 'Скала' показал работу САУ 2С7 'Пион' возле Бахмута (видео)

Бойцы батальона разведки "Скала" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, как работают по враждебным позициям у Бахмута. В качестве "успокаивающего" наши защитники использовали артиллерийские установки "Пион".

Видео уничтожения российских захватчиков появилось на странице батальона в Фейсбуке. Ликвидация произошла в юго-восточной части Бахмута.

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"Пехота доложила, что оккупанты закрепились в зданиях в юго-восточной части Бахмута. На нас вышли "продавцы пионов" и попросили откорректировать траекторию полета букетов к врагу. Бахмут – это Украина", – добавили украинские защитники в описании этих кадров.

САУ 2С7 "Пион" 203 – это самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений. Эти установки бронированы. Ими управляют командир установки, наводчик и механик-водитель.

Основное вооружение САУ – 203-мм пушка 2А44, имеющая массу 14,6 т. Она расположена в кормовой части установки открыто. Приводы наведения орудия – электрогидравлические и механические, пишет Милитарный.

Боекомплект установки составляет 40 выстрелов раздельной зарядки. 4 из них составляют неприкосновенный запас

В 1985 году установка была модернизирована и получила название 2С7М ("Пион-М"). В ходе модернизации была повышена скорострельность с 1,5 до 2,5 выстрелов в минуту, увеличен боекомплект и т.д.

Ранее в сети показали разгром оккупантов после украинских "Пионов".

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